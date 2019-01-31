الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسأعلنت إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب 1440هـ/2019م عن البدء باستقبال طلبات الراغبين في توقيع كتبهم في المنصَّات المخصَّصة لذلك داخل المعرض ، الذي تنطلق فعالياته ُيوم الأربعاء 6 رجب 1440هـ الموافق 13 مارس 2019م بالرياض .وحدَّدتْ إدارة المعرض مدة استقبال الطلبات بدءاً من اليوم وحتى يوم الأحد 19 / 6 / 1440هـ الموافق 24 / 2 / 2019 م .واشترطتْ على الراغبين في التسجيل من المؤلِّفين ودُوْر النشر أن يكون الكتاب من إصدارات أحد العامَيْن 1439 - 1440هـ في طبعته الأولى، وأن يكون من إصدارات إحدى دُوْر النشر المشارِكة في المعرض، وأن تتضمَّن بيانات تسجيل الطلب -حسب النموذج الـمُعَدّ لذلك- عنوان الكتاب واسم المؤلِّف وسنة الطباعة، ورقم هاتف مقدِّم الطلب ومعلومات عن الكتاب، مع إرسال نسخة من الفسح النهائي للكتاب من وزارة الإعلام .وأشارتْ إلى أن اللجنة المختصة في إدارة المعرض ستقوم بتدقيق بيانات المتقدمين وفق المعايير المحدَّدة، مع مراعاة أعداد الكتب والمدة الزمنية للمعرض، موكِّدةً أهمية الالتزام بالزمان والمكان المحدَّدَين لتوقيع الكتاب .وأوضحت إدارة المعرض أنها أتاحت التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني لمعرض الرياض الدولي للكتاب لاستقبال الطلبات، وحدَّدتْ رقم الجوَّال (0537899661) للتواصُل مع لجنة منصَّات التوقيع للإجابة على الاستفسارات عبر الرسائل النصية أو من خلال تطبيق "واتس أب".// انتهى //23:27ت م0257