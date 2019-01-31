القاهرة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسرحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتشكيل الحكومة اللبنانية، مهنئًا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على نجاحه في إدارة مشاورات التشكيل الحكومي بحكمة واقتدار وصولاً إلى تشكيل الحكومة الجديدة، ومتمنيًا للحكومة النجاح والتوفيق في مهمتها وفي الوفاء بمسؤولياتها تجاه كافة أبناء الشعب اللبناني.وأشار المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي، في تصريح اليوم، إلى تأكيد أبو الغيط وقوف الجامعة العربية بجوار لبنان، منوهًا بأهمية توفير الدعم السياسي والاقتصادي من مختلف الأطراف للحكومة الجديدة .//انتهى//23:30ت م0259