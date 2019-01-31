جيزان 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة التربية الخاصة ، اليوم ، لقاءً بعنوان : " الاتجاهات الحديثة في التدريس " وذلك على مسرح الإدارة بمدينة جيزان .ويهدف اللقاء الذي استهدف معلمي برنامج صعوبات التعلم بالمنطقة ، ونفذه أخصائي صعوبات التعلم بتعليم الرياض نايف بن سليمان الصقر ، إلى إكساب المتعلمين الخبرات التربوية المخطط لها وتنمية قدرة المتعلمين على التفكير العلمي عن طريق أسلوب حل المشكلات وتنمية قدرة المتعلم على العمل الجماعي التعاوني أو العمل في مجموعات و تنمية قدرة المتعلمين على الابتكار أو الإبداع .وتناول اللقاء الأسس المعتمدة في اختيار طريقة التدريس التي تناسب أهداف الموضوع المراد تدريسه ، وأن تتوفر لدى المعلم المهارات اللازمة لتنفيذ طريقة التدريس بنجاح، وأن يستخدم المهارات الرئيسة كاستخدام الوسائل التعليمية، أو المهارات الفرعية كالتهيئة أو الصمت أو التعزيز.// انتهى//23:32ت م0260