القاهرة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسنظم الصالون الثقافي بجناح المملكة العربية السعودية المشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين "اليوبيل الذهبي "، ندوة تحت عنوان " السنة النبوية والعناية بها في هذا العصر".وتناولت الندوة جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - التي لا تتوقف لخدمة السنة النبوية المشرفة, مشيرين في هذا الصدد إلى إنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف.وتطرق المشاركون في الندوة إلى جهود المسلمين لخدمة السنة النبوية وجهودهم التي بدأت منذ زمن بعيد وكلها جهود موفقة، و أن هذه الجهود عملت في العصر الحالي على برمجة السنة على الحاسب الآلي.//انتهى//23:47ت م0262