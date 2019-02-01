عام / الألعاب النارية تضيء سماء مهرجان الصقور
الجمعة 1440/5/26 هـ الموافق 2019/02/01 م واس
ملهم 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس
أضاءت الألعاب النارية سماء مهرجـان الملك عبدالعزيز للصقور مساء اليوم ، وأضفت العروض لوحة تفاعلية أبهرت الزوار .
وتبارت عدسات المصورين لالتقاط أجمل الصور في لحظات رائعة لتوثيق هذا الحدث بعدساتهم .
وحددت اللجنة المنظمة للمهرجان الساعة 9 مساءً بداية لإطلاق الألعاب النارية وتستمر لمدة 5 دقائق .
وتستمر هذه الفعالية كل ليلة حتى يوم الأحد القادم نهاية فعاليات المهرجان.
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