ملهم 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسأضاءت الألعاب النارية سماء مهرجـان الملك عبدالعزيز للصقور مساء اليوم ، وأضفت العروض لوحة تفاعلية أبهرت الزوار .وتبارت عدسات المصورين لالتقاط أجمل الصور في لحظات رائعة لتوثيق هذا الحدث بعدساتهم .وحددت اللجنة المنظمة للمهرجان الساعة 9 مساءً بداية لإطلاق الألعاب النارية وتستمر لمدة 5 دقائق .وتستمر هذه الفعالية كل ليلة حتى يوم الأحد القادم نهاية فعاليات المهرجان.// انتهى //00:06ت م0265