نيويورك 25 جمادي الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت اليوم على تباين.وانخفض مؤشر (داو جونز) الصناعي القياسي بمقدار 96ر5 نقطة، ما نسبته 02ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 90ر25008 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) الأوسع نطاقًا بنسبة 88ر0 في المئة، ما يعادل 65ر23 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 70ر2704 نقطة.وصعد مؤشر (ناسداك) المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 66ر98 نقطة، ما نسبته 37ر1 في المئة، ليغلق عند مستوى 74ر7281 نقطة.// انتهى //02:04ت م0271