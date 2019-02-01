مدريد 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسنأهل فريق ريال مدريد إلى الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد تغلبه اليوم في مباراة الإياب على مستضيفه جيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف.وسجّل أهداف ريال مدريد اللاعب كريم بنزيمة هدفين عند الدقيقة 27 و43، واللاعب ماركوس يورينتي، فيما سجّل هدف جيرونا اللاعب بيدرو بورو في الدقيقة 71، ليتأهل ريال مدريد في مجموع المباراتين (7-3).وانضم ريال مدريد إلى الفرق المتأهلة للدور قبل النهائي مع برشلونة وبلنسية وريال بيتيس.وتقام قرعة هذا الدور غدًا الجمعة باستاد بنيتو بيامارين الذي سيستضيف النهائي.// انتهى //02:26ت م0272