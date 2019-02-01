روما 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واستأهل فريق لاتسيو إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا بعد فوزه على نظيره إنتر ميلان، بركلات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، اليوم، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.وسجل شيرو إيموبيلي، هدف لاتسيو في الدقيقة 108، وتعادل ماورو إيكاردي بالدقيقة 124 من ركلة جزاء.وتأهل لاتسيو للدور نصف النهائي من الكأس، ليلاقي فريق ميلان، في الدور الذي سيلعب بنظام الذهاب والإياب.// انتهى //02:31ت م0273