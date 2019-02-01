الخرطوم 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسبدأت اليوم في الخرطوم الجلسة الأولى لمفاوضات السلام في أفريقيا الوسطى بحضور الوساطة الأفريقية والسودانية لمناقشة الورقة التي قدمها الاتحاد الأفريقي بشأن استكمال المصالحة بأفريقيا الوسطى.وقال رئيس الوساطة السودانية بالمفاوضات السفير عطا المنان بخيت في تصريح صحفي: "إن وفد حكومة بانغي والفصائل المسلحة أبدت حسن النية بشأن المقترحات التي جاءت في ورقة الاتحاد الأفريقي"، مبينًا أن ما يميز مفاوضات الخرطوم وجود الثقة في الوساطة السودانية والشركاء الآخرين.//انتهى//03:01ت م0274