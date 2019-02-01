واشنطن 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واستلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، رسالة من الرئيس الصيني شي جين بينغ تتمحور حول المفاوضات التجارية بين البلدين.وأفاد البيت الابيض بأن الرئيس الصيني أبلغ نظيره الأمريكي عن أمله بأن يكون بمقدور بلديهما الالتقاء في منتصف الطريق للوصول إلى اتفاق للتجارة قبل موعد انتهاء المهلة في الأول من شهر مارس.وقرئت الرسالة أثناء اجتماع في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه الذي يزور واشنطن لمحاولة الوصول لاتفاق قد يخفف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.// انتهى //03:31ت م0275