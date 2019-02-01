برومادينيو 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سدّ في منطقة برومادينيو في جنوب شرقي البرازيل إلى 110 قتلى و238 مفقودًا، وذلك بعد استخراج مزيد من الجثث اليوم من أطنان الوحول التي تدفقت إثر انهيارالسد.وقال المتحدّث باسم الدّفاع المدني في ولاية ميناس جيرايس اللفتنانت كولونيل فلافيو غودينيو: "إنّ من بين الجثث الـ110 التي عثر عليها، تم التعرف على 71 جثة".وكانت آخر حصيلة أفادت في وقت سابق من اليوم عن مصرع 99 شخصًا، وفقدان 259 آخرين.// انتهى //04:04ت م0276