بكين 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسأكدت الصين أن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن حققت تقدمًا مهمًا.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة اليوم (الجمعة بالتوقيت المحلي للصين) عن بيان للوفد الصيني أنّ هناك تقدمًا مهمًا في المفاوضات التجارية بين الوفدين الأميركي والصيني في واشنطن، مضيفةً أن الجانبين أجريا محادثات صادقة ودقيقة ومثمرة.// انتهى //05:38ت م0277