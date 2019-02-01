عام / الصحف السعودية
الجمعة 1440/5/26 هـ الموافق 2019/02/01 م واس
الرياض 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
ولي العهد يترأس الاجتماع الأول لمجلس الدفاع
الموافقة على تفعيل 4 مجالس حوكمة رئيسية بـ «الدفاع»
برعاية أمير الرياض.. إطلاق مشاريع «أعمال» لدعم الشباب ورعاية الفتيات
أمير مكة بالنيابة يناقش تطوير منظومة الحج العمرة
أمير القصيم يرعى اليوم الذهبي لمهرجان الحنيني الثالث بعنيزة
فيصل بن خالد يدشّن البلدية النسائية في الحدود الشمالية
أمير الجوف: «تطوير الصناعة» يحول المملكة إلى منصة لوجستية عالمية
د. العساف يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف يوزع 391 ألف نسخة
«التحالف» يدمر موقعاً حوثياً لتخزين وتجهيز طائرات بدون طيار
«التحالف»: إصدار 31 تصريحاً لسفن متجهة للموانئ اليمنية
أمين رابطة العالم الإسلامي يدين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مسجداً وكنيسة في الفلبين
«الوزاري العربي» يبحث تحقيق المصالح المشتركة
البرلمان العربي: زيارة جعفري لجزيرة أبو موسى عداون خطير
قرقاش: التحالف مستعد لاستخدام القوة ضد التعنت الحوثي
وزير النقل اليمني يثمّن دعم المملكة لميناء المكلا
الحوثي يفّرغ اتفاق ستوكهولم.. والشرعية: انتهى وقت المهادنة
لبنان.. حكومة جديدة بعد مخاض عسير
قوات الأسد تجدد خرقها للهدنة
مصر: السجن 15 عاما لـ5 متهمين في قضية «إعلام الإخوان»
السودان يفتح الحدود مع إريتريا
ليبيا تعتقل أحد قادة داعش
روسيا تعرض الوساطة في أزمة فنزويلا
بريطانيا قد ترجئ موعد بريكست
ميركل تعتزم التعاون مع اليابان
// يتبع //
06:15ت م
0003