الرياض 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ولي العهد يترأس الاجتماع الأول لمجلس الدفاعالموافقة على تفعيل 4 مجالس حوكمة رئيسية بـ «الدفاع»برعاية أمير الرياض.. إطلاق مشاريع «أعمال» لدعم الشباب ورعاية الفتياتأمير مكة بالنيابة يناقش تطوير منظومة الحج العمرةأمير القصيم يرعى اليوم الذهبي لمهرجان الحنيني الثالث بعنيزةفيصل بن خالد يدشّن البلدية النسائية في الحدود الشماليةأمير الجوف: «تطوير الصناعة» يحول المملكة إلى منصة لوجستية عالميةد. العساف يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى المملكةمجمع الملك فهد لطباعة المصحف يوزع 391 ألف نسخة«التحالف» يدمر موقعاً حوثياً لتخزين وتجهيز طائرات بدون طيار«التحالف»: إصدار 31 تصريحاً لسفن متجهة للموانئ اليمنيةأمين رابطة العالم الإسلامي يدين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مسجداً وكنيسة في الفلبين«الوزاري العربي» يبحث تحقيق المصالح المشتركةالبرلمان العربي: زيارة جعفري لجزيرة أبو موسى عداون خطيرقرقاش: التحالف مستعد لاستخدام القوة ضد التعنت الحوثيوزير النقل اليمني يثمّن دعم المملكة لميناء المكلاالحوثي يفّرغ اتفاق ستوكهولم.. والشرعية: انتهى وقت المهادنةلبنان.. حكومة جديدة بعد مخاض عسيرقوات الأسد تجدد خرقها للهدنةمصر: السجن 15 عاما لـ5 متهمين في قضية «إعلام الإخوان»السودان يفتح الحدود مع إريترياليبيا تعتقل أحد قادة داعشروسيا تعرض الوساطة في أزمة فنزويلابريطانيا قد ترجئ موعد بريكستميركل تعتزم التعاون مع اليابان// يتبع //06:15ت م0003