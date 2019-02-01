وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (شفافية العدالة): «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً من كان»، عبارة مفتاحية لسمو ولي العهد أطلقت حقبة جديدة من الشفافية ومكافحة الفساد، على أعلى المستويات، وسرعان ما تحولت الكلمات إلى واقع مشهود، مثّل مستوى غير مسبوق في مواجهة الفساد في العالم العربي، سواء على صعيد حجم الحملة أو على صعيد طبيعة ومكانة الموقوفين، وهو ما أسس لسابقة عربية في مواجهة الفساد تتمثل في محاربته من أعلى إلى أسفل وليس كما كان سائداً في الواقع العربي، باستهداف صغار الفاسدين، والتغاضي عن مَن هم أعلى مكانة، في دائرة مغلقة لا تفعل شيئاً سوى إعادة انتاج الفساد بصور أخرى أو بوجوه جديدة.ورأت أن مملكة النزاهة توجت هذا النهج بإعلان نتائج عمل اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، والكشف عن استعادة الدولة لما يقدر بـ400 مليار ريال، خلال حملة دحر الفساد، وجاء الإعلان ليؤكد مجدداً على نهج الشفافية الكاملة الذي تتبعه السعودية الجديدة، وهو أمر لا ينفك عن أهداف رؤية 2030 في التأسيس لنهضة حضارية وإنسانية كبرى، كما يحمل هذا التوجه رسائل متعددة داخلياً وخارجياً، إذ يثبت إصرار الدولة على مواجهة الفساد والمفسدين عبر معالجة مكامن الخلل المحتملة التي توفر بيئة للفساد ابتداءً، ما يسهم بتعزيز المناعة الاجتماعية ضد أي شكل من أشكال الانحراف أو استغلال النفوذ، وهو ما شدد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه، كما يبعث إعلان نتائج لجنة مكافحة الفساد رسائل شديدة الأهمية بمضي المملكة في طريق الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، الأمر الذي يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، في ظل ارتفاع ثقة المستثمر العالمي، وهو ما سينعكس حتماً في تحفيز عملية النمو وتوفير الوظائف.واختتمت بالقول إن حماية المال العام -بهذا المعنى- ليست مجرد عملية قانونية أو إجراءً سيادياً روتينياً، بل ترقى لكونها حملة تطوير شاملة للمجتمع والدولة تمس كافة قطاعات المجتمع وشرائحه، وترسي مفهوم دولة القانون والشفافية، ما سيطلق كل الطاقات الكامنة في الوطن، وينشط مبادرات التطوير والتحديث والاستثمار في مناخ من الشفافية والنزاهة لمتابعة مشروع النهضة والسير قدماً في طريق المستقبل المشرق.// يتبع //06:17ت م0004