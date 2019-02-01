وفي الموضوع نفسه، كتبت صحيفة "عكاظ" افتتاحيتها تحت عنوان (إنجاز تاريخي في القضاء على الفساد): في أقل من عام ونصف على تأسيسها بأمر ملكي في نوفمبر 2017، حققت اللجنة العليا لمكافحة الفساد إنجازا تاريخياً لفت أنظار العالم حول ديناميكية اللجنة وشفافيتها وجرأتها في التعاطي مع هذا الملف الشائك، وإعلان الأسماء بكل تجرد، على الرغم من المناصب العليا للموقوفين ومكانتهم الاجتماعية، إضافة إلى سرعة الإجراءات النظامية والعدلية للجنة التي انتهت مهمتها أخيراً في قضايا استدعاء 381 شخصا باستعادة أموال طائلة للخزينة العامة للدولة بلغت أكثر من 400 مليار ريال بالتسوية، وهو رقم فلكي يعادل ميزانيات دول، وإنجاز كبير يحسب للمملكة في مجال مكافحة الفساد، ويخدم رؤيتها الواعدة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وعهود من الرخاء والاستقرار.وقالت :لا شك أن هذا الإنجاز يشكل ضربة قوية للفساد، ويعبر عن نهج واضح وشفاف يتسم بالمصداقية التامة في مكافحة الفساد ومعاقبة الضالعين في قضايا التعدي على المال العام أيا كانت مناصبهم ومكانتهم، وهو النهج الذي قد لا تجرؤ الكثير من الدول حول العالم أن تسلكه، ويشكل نموذجاً لافتاً في هذا الشأن، ولن ينتهي بإغلاق اللجنة لهذا الملف بل الاستمرار على ذات النهج، والعمل على تطوير آليات وأدوار الأجهزة الرقابية وأنظمة مكافحة الفساد، والاستمرار في سن القوانين الرادعة، التزاماً بما وعد به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل عامين: «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميرا أو وزيرا.. مَنْ تتوافر عليه الأدلة الكافية سيحاسَب».// انتهى //06:19ت م0005