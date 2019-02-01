طوكيو 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واستراجع معدل البطالة في اليابان إلى 4ر2 في المئة خلال شهر ديسمبر مقارنة بـ 5ر2 في المئة في شهرنوفمبر، في أول انخفاض في ثلاثة أشهر.وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن عدد العاملين زاد بنسبة 7ر1 في المئة على أساس سنوي في شهر ديسمبر إلى 56ر66 مليون شخص، مضيفةً أن نسبة العمال المؤقتين وبدوام جزئي استقرت عند 38 في المئة في ديسمبر.وأوضحت وزارة الصحة والعمل والرعاية في اليابان أن معدل توافر الوظائف، الذي يقاس بناء على نسبة الوظائف المتاحة أمام الباحثين عن عمل، استقر عند 63ر1 في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق.// انتهى //06:20ت م0006