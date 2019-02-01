بكين 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واستعهدت الصين خلال محادثاتها التجاريّة مع الولايات المتّحدة الأمريكية، على زيادة وارداتها من السلع الأميركيّة وتعزيز التعاون في مجال حماية الملكيّة الفكريّة.وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أنّ الجانبين يُعلّقان أهمّية كبيرة على مسائل حماية الملكيّة الفكريّة ونقل التكنولوجيا، وقد اتّفقا على تعزيز التعاون.وأضافت أن بكين وافقت على زيادة الواردات من المنتجات الزراعيّة الأميركيّة ومنتجات الطاقة والسّلع الصناعيّة.// انتهى //06:29ت م0008