بروكسل 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واستدخل اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان والاتحاد الأوروبي اليوم حيز التنفيذ، مما يخلق أكبر منطقة تجارة مفتوحة في العالم ويغطي نحو ثلث الاقتصاد العالمي.وبموجب هذه الاتفاقية، ستزيل اليابان الرسوم الجمركية عن 94 في المئة من جميع الواردات من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 82 في المئة من المنتجات الزراعية والسمكية.وسيلغي الاتحاد الأوروبي بدوره 99 في المئة من الرسوم على وارداته من اليابان، كما سيلغي الرسوم على السيارات والشاحنات اليابانية في العام الثامن وأجهزة التلفاز في العام السادس بعد تطبيق الاتفاقية.// انتهى //06:38ت م0010