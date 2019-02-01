طرابلس 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج في براغ مع كل من رئيس مجلس النواب راديك فوندراشيك ورئيس مجلس الشيوخ بجمهورية التشيك ياروسلاف كوبيرا، معربا عن تطلعه للاستفادة من التجربة الديمقراطية في جمهورية التشيك والمرحلة الانتقالية التي مرت بها البلاد عام 1989كما دعا إلى وضع برامج للتواصل والتعاون بين البلدين.وأشارت إلى تصريحات وزير الخارجية محمد سياله، مبيناً أن النمسا تعهدت بمساعدة ليبيا على مراقبة الحدود الجنوبية بعد توقيع اتفاق مع دول الجنوب خاصة النيجر والتشاد والسودان، كاشفاً أنه سيتم في العشرين من الشهر القادم وضع تصور نهائي حول هذا الموضوع والذي سيعرض على دول الاتحاد الأوروبي.وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية والأمنية، موضحة أن الأوضاع الأمنية في مدينة سبها تشهد تحسنا ملحوظا بعد دخول الجيش الوطني إليها.ونقلت تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، وقوله إن إعادة افتتاح سفارة بلاده في ليبيا سيكون بمجرد استيفاء كافة الشروط الأمنية،مشيرا إلى أن سفيرة فرنسا والمتعاونين معها يؤدون مهامهم بشكل عادي على الأراضي الليبية ويؤدون حوارًا مع الجهات الفاعلة السياسية الرئيسية.وعرجت الصحف على تصريحات الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، وتأكيدها وجود توافق أوروبي بشأن الحفاظ على عملية «صوفيا» في البحر الأبيض المتوسط على خلفية النجاح الذي حققته في مجالات متعددة امام السواحل الليبية،// انتهى //10:02ت م0013