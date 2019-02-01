طوكيو 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسانزلقت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية كانت قادمة من نيودلهي على مدرج في مطار ناريتا ،اليوم، بسبب الثلج، مما أجبر السلطات على إغلاق أجزاء من المطار الرئيسي في طوكيو لفترة وجيزة.وقال متحدثون باسم المطار وشركة الخطوط في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن 201 من الركاب والطاقم تم إخراجهم من الطائرة وهي من طراز بوينغ 787 دون إصابات تذكر.وأكد المتحدث أنه تم إغلاق المدرج ريثما نقلت الطائرة إلى مكان آمن.ولم يعرف بعد سبب الحادثة إلا أن شبكة إن.إتش.كي العامة قالت إن إحدى عجلات الطائرة قد تكون انزلقت على بقعة من الثلج على المدرج.وكانت وكالة الأرصاد اليابانية توقعت تساقط ثلوج خفيفة على أجزاء من منطقة كانتو بشرق اليابان، ومنها المنطقة المحيطة بناريتا.// انتهى //10:03ت م0014