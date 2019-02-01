بيروت 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 1 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بصدورمراسيم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري بعد مخاض عسير استمر لأكثر من 10 أشهر وهي الحكومة الثالثة التي يترأسها الحريري والثانية برئاستة في عهد الرئيس ميشال عون.وتحدثت صحف الجمعة عن الاجتماع التشاوري الذي عقده وزراء خارجية ست دول عربية هي المملكة العربية السعودية ومصر والأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت أمس على شاطىء البحر الميت في الأردن حيث جرى بحث أزمات المنطقة وسبل التعاون لمواجهتها.وأشارت إلى إعلان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين المستشار أحمد الحمادي أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بإعدام أحد المتهمين في قضية تأسيس جماعة إرهابية مدانة بإحداث تفجيرات تسببت في قتل رجل شرطة ومواطنا مدنيا.وأخبرت عن إعلان السلطات العراقية أن القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار غربي البلاد تمكنت من تفجير ثلاث عبوات ناسفة في منطقة الزوية وتدمير 112 عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي كما دمرت 100 عبوة مع حزام ناسف للتنظيم الإرهابي في محافظة الأنبار.وأوردت اعتراف برلمان الاتحاد الأوروبي أمس بخوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا باعتباره الرئيس الفعلي للبلاد .وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس أنه سيسحب القوات الأمريكية من أفغانستان إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام لانهاء الحرب الدائرة هناك 17 عاما.// انتهـى //10:26ت م0015