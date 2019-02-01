القاهرة 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، على إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تشكيل حكومته الجديدة، التي ضمت 30 وزيرًا يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى.وتناقلت في هذا الإطار، ترحيب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وتأكيده وقوف الجامعة العربية بجانب لبنان، مشددًا على أهمية توفير الدعم السياسي والاقتصادي من مختلف الأطراف للحكومة الجديدة.وأبرزت صحف الجمعة تطورات الأوضاع في الأراضي اليمنية، لافتة النظر إلى المواجهات التي اندلعت بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محيط جبل العويد بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز.ونشرت اعتراف البرلمان الأوروبي بالمعارض الفنزويلي خوان جوايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا، داعيًا دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف مماثل.وأشارت إلى دعوة الخارجية الروسية الولايات المتحدة الامريكية لسحب قواتها من قاعدة "التنف" في سوريا.وسلطت صحف مصر في متفرقات أخرى، الضوء على بدء فاعليات التدريب المشترك "الصباح-1" و"اليرموك-4" بين عناصر من القوات المسلحة المصرية والكويتية.// انتهى //10:37ت م0016