إسلام آباد 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق باكستان وسلطنة عمان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية.واهتمت بإعلان باكستان عن إجراء تجربة ناجحة على صاروخ باليستي أرض ـ أرض قصير المدى متعدد المهام قادر على اختراق أنظمة دفاع العدو وتدميرها.كما أبرزت إعلان البنك المركزي الباكستاني عن رفع سعر الفائدة المصرفية بنسبة 0.25 % ليصل إلى 10.25 % للسيطرة على التضخم وعجز الميزانية العامة.وأخبرت عن قلق دول المنطقة من تنامي نفوذ تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان بشكل يهدد أمن المنطقة.وأشارت إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني تدريجياً كمؤشر يدل على استعادة ثقة المستهلك تجاه الاقتصاد.وتابعت الجهود الإقليمية والدولية الجارية لدعم عملية السلام الأفغانية لضمان الأمن الدائم في أفغانستان وإنهاء الحرب الدائرة في هذا البلد منذ السنوات السبعة عشر الماضية.وعرجت على الاتصالات الجارية بين الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية وحركة طالبان للاتفاق على آلية انسحاب القوات الأمريكية.وسلطت الضوء على الإجراءات التي نفذتها السلطات الباكستانية للحد من نشاط التنظيمات الإرهابية التي تقود موجة الإرهاب الحالية في باكستان.أفغانياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل 4 من أفراد الشرطة الأفغانية بنيران صديقة في منطقة قندهار جنوبي البلاد.// انتهى //10:37ت م0017