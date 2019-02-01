القاهرة 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسبلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الماضي نحو 7ر43 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 4ر793 مليار جنيه.وتبــايـن أداء مؤشرات السوق الرئيسيــة والثانويــة، فـزاد مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 37ر8 في المائة ليسجل مستوى 14127 نقطة، فيما انخفض مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 44ر1 في المائة ليبلغ مستوى 684 نقطة، وهبط مؤشر/إيجي اكس 100/ بنحو 25ر0 في المائة ليبلغ مستوى 1723 نقطة.وأشار التقرير الشهري للبورصة المصرية إلى أن انخفاض قيم التداول لتبلغ 1ر23 مليار جنيه من خلال تداول 749ر3 مليار ورقة منفذة على 510 آلاف عملية مقارنة.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 55ر72% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب غير العرب استحوذوا على 99ر18% والعرب على 46ر8% بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 10ر234 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 30ر312 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.وأخبر أن المؤسسات استحوذت على 51ر48% من المعاملات فى البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 49ر51%، لافتًا أن المؤسسات سجلت صافي بيع بقيمة 90ر310 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.وخلص التقرير إلى القول، إن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغت 368ر3 مليار جنيه، وأن اجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 378ر3 مليون سند تقريباً.//انتهى//10:58ت م0018