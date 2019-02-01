عمّان 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، اختتام اللقاء التشاوري الذي جمع وزراء خارجية عرب في منطقة البحر الميت جنوبي الأردن، ركز على تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية، وسبل التعامل معها بما ينهي أزمات المنطقة، ويلبي الهدف المشترك في تحقيق الأمن والاستقرار خدمة للمصالح العربية.واهتمت بتصريحات رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، بأن اتفاقاً نفطيا وتجارياً مهماً سينفذ قريبا بين العراق والأردن سيوفر فرصاً عديدة للعمل في البلدين.ونشرت تحذير الجامعة العربية من خطورة مصادقة اسرائيل على قطار هوائي في مدينة القدس المحتلة ليربط القدس الغربية بحائط البراق والذي يهدف إلى السيطرة على المدينة القديمة، وأرض مدينة القدس المحتلة.وتابعت الصحف الإعلان عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري وتضم 29 وزيرا بينهم أربع نساء.وسلطت الضوء على تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ، حول اجتماع مرتقب بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والكوري الشمالي كيم جونغ أون ، سيعقد في قارة آسيا.// انتهى //11:04ت م0019