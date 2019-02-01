الطائف 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسأطلقت جمعية الأبرار الخيرية ممثلة بقسم الخدمة المجتمعية، بالشراكة مع خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف، فعالية الرعاية والصحة المنزلية لمستفيدي الجمعية، وذلك بمشاركة نخبة من المختصين بكلية العلوم الصحية والتطبيقية.وتهدف الشراكة لتخفيف معاناة المرضى من خلال تزويدهم بالرعاية اللازمة في منازلهم، والعناية بمرضى الضغط والسكري، وتقديم المساعدة في حالات الإعاقة الحركية، إلى جانب تقديم خدمات الفحوصات المخبرية والتشخيصية المنزلية، وخدمات التمريض والعلاج الفيزيائي والوظيفي، وذلك من خلال زيارات اسبوعية مجدولة للأسر والحالات المحتاجة للرعاية الصحة المنزلية على مدار العام.وأكد المدير التنفيذي للجمعية أحمد محمد الهوساوي أن مثل هذه الشراكات والمبادرات المجتمعية بين القطاعات والجهات الحكومية والخيرية، تساهم في الترابط والتكاتف وخدمة المجتمع، كما تعمل الجمعية على تفعيل دور الشراكات المجتمعية مع العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما تخدم رسالتها وأهدافها.// انتهى //11:33ت م0022