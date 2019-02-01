رام الله 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أقوال رئيس دولة فلسطين محمود عباس في المؤتمر صحفي المشترك مع رئيسة مالطا ماري لويز كوليرو بريكا، إن من يشجع إسرائيل للتصرف كدولة فوق القانون هو دعم الإدارة الأميركية لها، وانحيازها للاحتلال من خلال اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.وأشارت إلى تأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن الفلسطينية ستتوقف ابتداًء من يوم غد الجمعة، بناء على طلب القيادة الفلسطينية، تجنبا للتعرض لدعاوى قضائية بدعم الإرهاب.وتحدثت عن إدانة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، مواصلة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) مستغلة الانحياز الأميركي لها وصمت المجتمع الدولي، انتهاكاتها وإجراءاتها التهويدية الخطيرة في مدينة القدس المحتلة لتغيير وجه المدينة والطابع العربي الفلسطيني وتزييف التاريخ والمعالم الدينية والحضارية.وأولت اهتمامًا بتأكيدات رئيس دائرة القدس بمنظمة التحرير، وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، أن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك يدخلان هذه الأيام في دائرة الخطر الشديد، وبدائرة الاستهداف القصوى من قبل سلطات الاحتلال ومؤسساتها المختلفة.وأوردت رفض حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية منع الاحتلال الاسرائيلي بعثة التواجد الدولي في الخليل من استمرار عملها وإبلاغها بعدم التجديد لتواجدها.ونشرت خبر اقتحام مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود وعناصر شرطة وطلبة تلمود ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وتحدثت عن ترحيب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين بالبيان الأممي المشترك الصادر عن منسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في فلسطين جيمي ماكفولدريك، والممثلة الخاصة لـ"اليونيسيف" جنيفيف بوتان، ومنظمة "اليونسكو"، وما عبر عنه من قلق عميق إزاء انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق قطاع التعليم في فلسطين.// انتهى //11:50ت م0024