جيزان 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسافتتحت مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة جازان للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم أمس, فعاليات المؤتمر العلمي الثالث بقيادة الطالبات على مستوى الإدارة, الذي تنظمه إدارة نشاط الطالبات، وذلك على مسرح الغرفة التجارية الصناعية بمدينة جيزان.وأكدت مديرة إدارة النشاط الطلابي بنات إشراق ولي، حرص وزارة التعليم على صياغة المواقف التربوية ذات الفاعلية في تنمية شخصية الطالب والطالبة، وتطوير مهاراته واعتمادها للمؤتمرات العلمية بقيادة الطلبة كأحد أبرز المحافل العلمية التي تنظمها الوزارة وتتيح الفرصة لأصحاب المواهب لإبراز قدراتهم وتنمية ثقافة البحث العلمي لديهم, مبينةً أن المؤتمرات العلمية بقيادة الطلبة يعد كنشاط بحثي يعمل على استثمار الطاقات لدى الطلبة، وحرصاً على تفعيل ما يهم مصلحة الطالبة علمياً، ويجعلها شخصية مفيدة لمجتمعها وللمحافظة على الموارد الطبيعية مع إظهار إبداعاتها لخدمة الوطن.وأشارت وكيلة كلية العلوم بجامعة جازان الدكتورة أسماء الحربي، إلى أن قيادة الطالبات للمؤتمرات العلمية وجهة صحيحة لإعطاء الطالبات مزيداً من الثقة بقدراتهن في البحث العلمي، وتنمية أفكارهن الإبداعية، ومهارات الاتصال، وتقديراً للمواهب المخزونة لديهن كالإلقاء، والنقاش والنقد الهادف البناء المبني على نتائج علمية.وأوضحت الدكتورة الحربي أن الإدارة العامة للتعليم بجازان تسعى إلى رفع المستوى العلمي والإبداعي للطالبات، ودعم الأعمال الفنية والإبداعية وتشجيع الطالبات على العمل الريادي وإكسابهن المهارات القيادية والحوارية والعمل الجماعي.بعد ذلك بدأن الطالبات المشاركات بمناقشة مشاريعهن البحثية التي تناقش " تقنيات وسائل الإنقاذ وتطورها في وسائل النقل، ومجال الطيران، ومجال أولمبياد الرسم، والتصوير التشكيلي، ومجال الطاقة المتجددة".وفي ختام فعاليات المؤتمر كرّمت مساعدة مدير تعليم جازان للشؤون التعليمية الطالبات المشاركات في المؤتمر، وأمهات الطالبات، والمشرفات، واللجان المنظمة للمؤتمر.// انتهى //12:57ت م0028