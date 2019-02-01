الخرطوم 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان الرئيس السوداني عمر البشير أمس خلال لقاء جماهيري بشرق السودان فتح الحدود والمعابر مع دولة إريتريا، المتاخمة لولاية كسلا بعد قطيعة لاكثر من عام.وأولت بتأكيدات رئيس دائرة القدس بمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني، أن القدس والمسجد الأقصى المبارك يدخلان هذه الأيام في دائرة الخطر الشديد.ونشرت إعلان الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد فليفل، امس ، تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة سعد الحريري.ونقلت صحف السودان عن الولايات المتحدة أمس قولها، إن غارة جوية أميركية في الصومال قتلت 24 مسلحاً من حركة الشباب الإرهابي.// انتهى //13:12ت م0030