القاهرة 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسنظم الصالون الثقافي بجناح المملكة العربية السعودية المشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين "اليوبيل الذهبي"، ندوة تحت عنوان "جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين"، قدمها مدير عام الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي الدكتور عمر بن عامر الخرماني.وأكد الدكتور الخرمانى خلال الندوة اهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - بالحرمين الشريفين بدءً من عهد الملك عبد العزيز - رحمه الله - وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، من ترميم وتوسعة وتذليل العقبات في سبيل عمارة الحرمين الشريفين وسهولة الوصول إليهما وتوسعتهما ليؤدي حجاج بيت الله الحرام والمسجد النبوي مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.وفى ختام الندوة، قدم الملحق الثقافي السعودي بالقاهرة الدكتور خالد النامي، هدية تذكارية للشيخ الدكتور عمر بن عامر الخرمانى.//انتهى//13:24ت م0034