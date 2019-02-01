عدن 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسنظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، في محافظة عدن الدورة الرابعة لمهارات استخدام أجهزة GPS للصيادين اليمنيين ضمن برامج القطاع السمكي بمشروع تحسين سبل العيش.وتلقى 25 صيادًا تدريبات وتطبيقات حول استخدام جهاز GPS لتحديد المواقع في البحر لتسهيل عملية الاصطياد ومعرفة سرعات الرياح وارتفاع الأمواج ومعرفة تواجد الأسماك.ويأتي هذا المشروع في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.// انتهى //13:25ت م0035