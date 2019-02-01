وادي الدواسر 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسنظم ملتقى "أماسي شبابية 2" التابع لوكالة عمادة شؤون الطلاب بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بوادي الدواسر أمس، زيارة لمتحف الصادرية بالمحافظة.وأفاد مشرف الملتقى الدكتور محمد الأبيض أن أعضاء الملتقى تجولوا في أروقة المتحف، واستمعوا إلى شرح موسع عن أبرز ما يحتويه من قطع تراثية شعبية تحكي تاريخ المحافظة وما كان عليه الاباء والأجداد في حقبة ماضية من الزمن ، مُشيراً الى أن الزيارة تأتي في إطار الحرص على تعريف الطلاب بالموروث الثقافي والشعبي والتراثي للمحافظة.وتضمنت الزيارة إقامة حفل سمر قدم فيه أعضاء الملتقى أمسية شعرية تناوب على إلقاء القصائد فيها مجموعة من طلاب الملتقى، كما قُدمت فيه بعض الحكايات والقصص الشعبية.// انتهى //13:29ت م0038