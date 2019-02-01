تبوك 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسترشحت ثلاثة أبحاث من تعليم تبوك للمراحل الدراسية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية، للمشاركة في المؤتمر العلمي الثاني عشر بقيادة الطلبة على المستوى الوطني.وهنأ مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري، مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية نجلاء الشامان، والطالبات المُشاركات وقائدات المدارس والمعلمات المشرفات على الطالبات وأولياء الأمور، كما هنأ إدارة نشاط الطالبات ممثلةً بمديرة إدارة نشاط الطالبات هدى المندح ومشرفات النشاط، مثمناً جهودهن في تعزيز وإبراز قدرات وإمكانيات الطالبات في المجالات كافة.وأفادت منسقة البرنامج بتعليم تبوك صالحة البلوي، أن البحث المرشح للمرحلة الابتدائية "واقع استخدام الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية وأثر ذلك على احتياطات الطاقة التقليدية في ضوء رؤية 2030 " للطالبتين ميهاف محمد البقمي من الابتدائية الــ67، ولين محمد المصلوخي من الابتدائية السادسة، بإشراف المعلمة فاطمة العامري، بينما ترشح على المرحلة المتوسطة بحث " فاعلية نظرية تريز في المشكلات البيئية المرتبطة بالتنمية المستدامة لدى طالبات الثالث متوسط للطالبة ندى سعد الجهني من متوسطة الملك عبدالعزيز، وأشرفت على بحثها المعلمة عائشة البلوي، وعلى المرحلة الثانوية بحث " مدى إمكانية استثمار الطاقة الحرارية الجوفية في منطقة شمال غرب المملكة العربية السعودية في توليد الطاقة المتجددة" للطالبتين ليان مفلح البلوي، وأروى عبدالرحمن طالبي من الثانوية السادسة، وأشرفت على بحثهما المعلمات فاطمة عسيري، تهاني القريقري، هناء البلوي.// انتهى //13:37ت م0041