أبها 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أمس، الحفل الختامي لفعاليات وبرامج مهرجان محايل عسير الشتوي "صدر الكرامة"، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.وبدئ الحفل الخطابي الذي أقيم في المركز الحضاري بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى سمو أمير منطقة عسير كلمة نقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، لأسر الشهداء في المنطقة، وقال: " بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وأخي سمو ولي العهد - أيدهما الله -، نقف اليوم أمامكم ونلتقي بكم ونرحب بالذين قدموا من أسر الشهداء من مختلف محافظات المنطقة ومراكزها، فشهدائنا من أدخل في قلوبنا الأمان بتضحياتهم، والمملكة بقيادتها وشعبها لم ولن تنسى هذه التضحيات وما صدر الكرامة إلا واحدة من هذه المحطات".وأضاف سموه " أنتم اليوم ضيوف الشرف، وأن المملكة - أعزها الله - منذ تأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، تحرص أشد الحرص على تكريم رجالها الأوفياء، ونحن نسير اليوم على هذا النهج"، موجهاً سموه بتشكيل لجان من جميع قطاعات المنطقة بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمساندة جهود القوات المسلحة ودعمها في رعاية أسر الشهداء والعناية بهم وتلبية جميع ما يحتاجونه.عقب ذلك ألقى محافظ محايل عسير محمد بن ناصر بن لبدة كلمة رحب خلالها بسمو أمير منطقة عسير والحضور، وثمن حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - لدعم مسيرة التنمية في المحافظة ومؤازرة سمو أمير منطقة عسير، ومؤازرته المستمرة لجميع فعاليات وبرامج المحافظة، مؤكداً أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة في مسيرة التنمية، وفي ركاب الوطن المنطلق في دروب الرؤية المباركة، ومسالك الخطى الواثقة نحو التنمية الشاملة، مستنيرين في العمل الميداني الدؤوب برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.وأوضح أن المهرجان سرد قصص الجنود المرابطين على صدر الكرامة من الذين حملوا في داخلهم مشاعر الوطن كافة، ويحملون إباءً لا ينتهي تحت راية التوحيد، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة وشعبها نعمة الأمن والأمان ورغد العيش في ظل قيادته الحكيمة، ثم استمع الجميع إلى قصيدة شعرية بهذه المناسبة.// يتبع //14:20ت م0044

بعد ذلك حضر سمو أمير منطقة عسير والحضور الحفل الاستعراضي الذي نفذته القوات الجوية الملكية السعودية بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - تكريماً للشهداء، وذلك في ملعب نادي الشهيد، وشاهد الجميع عدداً من الأوباريتات الوطنية بمشاركة الفرق الشعبية، التي تحاكي الموروث الشعبي للمنطقة، كما استمع الحضور إلى عدد من القصائد الشعرية بهذه المناسبة.وشرح العقيد الطيار الركن سعود بن مطر الجعيد، بالتزامن مع انطلاق العروض الجوية في سماء المحافظة، أساليب العروض الجوية المقدمة ومدلولاتها، مشيراً إلى أن مشاركة طائرات الصقور الجارحة في فعاليات المهرجان ترمز للشمولية وجاهزيتها في الحرب والسلم والدفاع عن الوطن ومقدراته، مبيناً أن صقور الجو يجوبون سماء المملكة ليلاً ونهاراً، وعلى مدار الساعة لحماية أجواءها، وإسناد القوات السطحية وتدمير الأهداف داخل أراضي العدو - إذا دعت الحاجة -.وفي نهاية الحفل، توج صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نادي جرش الفائز بالمركز الأول في مسابقة دوري " شهداء الوطن " على كأس أمير منطقة عسير، كما كرم القطاعات العسكرية والجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية الذين أسهموا في نجاح المهرجان، ثم تناول الجميع طعام العشاء مع سموه.حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة، ومشايخ القبائل وجموع غفيرة من المواطنين.// انتهى //14:20ت م0045