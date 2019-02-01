ملهم 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسحصد صقارو دولة الإمارات العربية المتحدة جوائز المراكز الأولى ، في الأشواط الدولية المفتوحة لمسابقة الملواح " الدعو" 400 متر، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الأولى ، المقام في ملهم شمال مدينة الرياض .وجاءت نتائج مسابقة الملواح "400 متر" فئة (جير - بيور - فرخ ) كالتالي :- المركز الأول : B1 لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 16.908 ثانية.- المركز الثاني : 11 لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.000 ثانية.- المركز الثالث : ملفت لصاحبه M7 من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.211ثانية.وفي فئة (جير - بيور - قرناس ) جاءت النتائج كالتالي :- المركز الأول : القايد لصاحبه F3-K دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.232 ثانية.- المركز الثاني : B9 لصاحبه MRM من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.538ثانية.- المركز الثالث : مسارلصاحبه الشيخ سهيل سالم الكتبي من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.593 ثانية.فيما جاءت نتائج مسابقة الملواح "400 متر" لفئة (جير - شاهين - قرناس ) كالتالي:- المركز الأول : G17 لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 16.713ثانية.- المركز الثاني : S 108 لصاحبه AL DHAFRA FALCONS من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.045 ثانية.- المركز الثالث : d 991 لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.117ثانية.وفي مسابقة الملواح "400 متر" فئة ( جير- شاهين - فرخ ) كانت النتائج كالتالي :- المركز الأول: S64 لصاحبه AL DHAFRA FALCONS من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 16.170 ثانية.- المركز الثاني: A2 لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.041 ثانية.- المركز الثالث: S85 لصاحبهAL DHAFRA FALCONS من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.052 ثانية.// انتهى //14:22ت م0046