عدن 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واستمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لنزع الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2019م، من انتزاع 89 لغمًا مضادًا للأفراد و2,322 لغمًا مضادًا للآليات و284 عبوة ناسفة و4,487 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه خلال هذا الأسبوع 7,183 لغمًا.يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 38,817 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية، في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.// انتهى //14:35ت م0047