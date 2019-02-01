الباحة 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسرأس محافظ محافظة بلحرشي غلاب بن غالب أبو خشيم أمس, اجتماع المجلس المحلي في جلسته الأولى, بحضور أعضاء المجلس, وذلك بمقر المحافظة.وقدم المحافظ خلال الاجتماع الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, على ما تحظى به المحافظة والمراكز التابعة لها من دعم واهتمام في مختلف المجالات، سائلًا الله عز وجل التوفيق للجميع في خدمة المحافظة ومراكزها.وناقش المجلس, عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال, كما استعراض مالدى الإدارات الحكومية من مشروعات قائمة ومتعثرة وخطط مستقبلية.وفي ختام الجلسة, شدد أبو خشيم على اللجان والأعضاء ببذل قصارى الجهود لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المحافظة.// انتهى //15:06ت م0050