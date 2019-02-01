أبها 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء أمس، الأمسية الشعرية الختامية التي نظمتها اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة محايل، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.وفور وصول سموه مقر الحفل، دشن جادة "صدر الكرامة"، ثم تجول على أجنحة وأركان الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية والتعليمية ومعارض الفن والأسر المنتجة المشاركة، مستمعاً سموه إلى شرح عن أبرز الخدمات التي تقدمها الجهات للزوار في الجادة.عقب ذلك ، شهد سموه والحضور أوبريتاً فنياً بعنوان "صدر الكرامة"، ألفه الدكتور محمد العمري وأداه عبدالرزاق عسيري ونفذه أيمن عبدالله.بعد ذلك, ألقى سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن كلمة هنأ فيها كل من قدّم دماً وجاد بروحه في سبيل عزة وكرامة أرض الحرمين الشريفين، وأصل العرب والعروبة وفخرها، وقال سموه : "إخواني وأخواتي .. إن من قدم دماً ليس كمن قدم قصائداً، ولكن من حقه علينا أن نقول : لك الشكر بعد الله على ما قدمت، كذلك من حقنا نحن، أن يعلم جنودنا البواسل على الجبهة قدْر الفخر والاعتزاز الذي نكنّه لهم، ولن أنسى أن أشكر إخواننا في الدم والمصير ، جنودنا الأبطال وأشقائنا في الإمارات العربية المتحدة"، سائلاً الله تعالى أن يرحم الشهداء وينصر الجنود المرابطين ويحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل مكروه.ثم استهل سموه أمسيته بقصيدة عن فضل الشهادة في سبيل الله وقال منها :الشهادة حياة للوطن والشهيدعند ربه عزيزٍ وعند ربعه كريملا تنوح البواكي من حيا من جديدفي القلوب وبنا له مسكن في السديممن قضى دون أرضه ودون عرضه سعيديستحق الفرح لو كان فقده عظيم.وأشاد سموه بالبطولات التي يسطرها الجنود البواسل المرابطين في ميادين العز والشرف دفاعاً عن الدين والوطن ، وقدّم قصيدة شعرية أهداها لشهداء صدر الكرامة قال فيها :يا محايل عسير ويا سراة القصيدفيك يزهى جديدي واستعيد القديمجيت أهنئ النشاما من قريب وبعيدما أعز اليتاما .. طفل غيري اليتيمأحمد اللي جعلنا .. أحرار منّا عبيدما عرفنا الهوان وما قهرنا الخصيميا بلادي فدتك الروح ماني الوحيداللي يعشق قمرك وزهرتك والنسيموعاش سلمان سترك والولي العظيم.كما ألقى سموه العديد من القصائد الوطنية التي تغنى فيها بالوطن، مستلهما وبعض القصائد الشهيرة من ألبوماته.// انتهى //15:09ت م0051