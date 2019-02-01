الباحة 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسأودعت جمعية البر الأهلية ببلجرشي أمس، مبلغ 962.110 ريال في حسابات المستفيدين لديها البالغ عددهم 782 أسرة.وأوضح أمين عام الجمعية علي بن أحمد الرفيدي أن المساعدة تمثل الدفعة الرابعة للعام 2018، وشملت جميع الفئات من الأسر الفقيرة وأسر السجناء والأيتام، مشيراً إلى أن الجمعية تحرص على إيداع المخصصات المالية بشكل منتظم بنظام التحويل السريع عبر الحسابات البنكية وبطاقات البركة، وذلك لتخفيف المشقة والعناء على الأسر المستفيدة وسد احتياجاتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.وأعرب الرفيدي، عن شكره لكل من أسهم في تنفيذ وتقديم هذه الخدمات للمستفيدين والدعاء الصادق للمتبرعين والداعمين وكفلاء الأيتام الذين لهم الفضل بعد الله سبحانه في تأمين هذه المبالغ للفقراء والأيتام والمحتاجين المستفيدين من خدمات الجمعية.// انتهى //15:24ت م0060