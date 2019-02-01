الرياض 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسأقام مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, بالتعاون مع المتحف الأولمبي في البوسنة والهرسك، والهيئة التنظيمية للألعاب الأولمبية الشتوية للشباب 2019، معرضاً للصور والأدوات الرياضية، وندوة تعريفية عن هذه الدورة التي سيتم تنظيمها بمشاركة ستة وأربعين دولة، وما يقرب من ألفين وخمسمائة لاعب, ضمن مشاركته في فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب الرابعة عشرة، التي تستضيفها البوسنة والهرسك لهذا العام، تحت رعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك هاني بن عبدالله مؤمنة.وأوضح مدير مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ، أن مشاركة المركز في هذا الحدث المهم يأتي ضمن أنشطة المركز في التفاعل مع المناسبات الثقافية والرياضية التي تتم في البوسنة والهرسك، تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس مجلس أمناء المركز الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتقديم المركز ما يمكنه من خدمات للشعب البوسني بكل فئاته فيما يندرج تحت أهداف المركز وخطته الاسترتيجية.// انتهى //15:28ت م0062