الباحة 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسوقع أمين منطقة الباحة علي بن محمد السواط أمس، عقد مشروع تحسين وتطوير المنطقة المركزية مرحلة أولى، ومشروع سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات التابعة لها كمرحلة ثانية، مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ 23.942.724 ريال، وذلك في مكتبه بالأمانة، بحضور وكيل الأمين للمشروعات المهندس محمد بن سعيد الزهراني.وأوضح الدكتور السواط أن هذا المشروعات تضاف للعديد من المشروعات البلدية والخدمة التي تشهدها مختلف مدينة ومحافظات الباحة، التي تهدف لخدمة المنطقة والأهالي.// انتهى //15:31ت م0063