الباحة 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسدشن مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق حنش الزهراني, أمس, ملتقى "اللياقة البدنية ونمط الحياة الصحي"، بحضور مساعد المدير العام لشؤون تعليم البنين علي بن عوضه مديس, ومديري ومديرات الإدارات النسائية, ومعلمات التربية البدنية والطالبات المشاركات, وذلك بقاعة الأمير فيصل التعليمية.وقام مدير عام التعليم بمنطقة الباحة فور وصوله مقر اللقاء بإفتتاح المعرض المصاحب وتجول في أركان المعرض, مطلعاً على مايحويه من أقسام صحية وبدنية, وأجهزة القياسات, وأدوات اللياقة البدنية.بعد ذلك بدأ اللقاء في بتلاوة آيات من القرآن الكريم، إثرها ألقى الدكتور الزهراني كلمة عبر الدائرة الصوتية رحب فيها بالحضور، مؤكداً أهمية هذا اللقاء وما يصاحبه من فعاليات لنشر ثقافة الصحة البدنية، وتطبيقها في مدارس البنات بجميع جوانبها الجسدية والروحية والاجتماعية, لافتاً الانتباه إلى اهتمام مقام الوزارة نحو ذلك وبما تتماشى وتنسجم مع رؤية المملكة 2030.بدوره, بيّن مدير عام التعليم بمنطقة الباحة أن هذا الاهتمام يتزايد ويتنامى بدءًا من حرص الوزارة على تطبيق البرنامج على مستوى الإدارات والمدارس وإعداد الكوادر البشرية التي تشرف على هذا البرنامج في المدارس, وكذلك الصالات الرياضية وتهيئتها والتجهيزات اللازمة في الميدان التربوي, مشيراً إلى أن هذا البرنامج سيأخذ طريقه نحو مزيداً من النمو والتطور والتوسع في التطبيق مع تضافر الجهود.عقب ذلك بدأت أولى جلسات اللقاء بعنوان "سلوك الحياة الصحي" التي قدمها الأستاذ المشارك في كلية التربية بجامعة طيبة الدكتور محمد بن علي الأحمدي، فيما تطرقت الجلسة الثانية عن كيفية حساب الطاقة المصروفة والوزن المثالي.وفي نهاية اللقاء, جرى تكريم اللجان العاملة والمدارس المشاركة والجهات الراعية.// انتهى //15:32ت م0064