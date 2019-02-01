الرياض 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسعقد معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري أمس، الاجتماع السنوي التاسع عشر للمسؤولين بالديوان، بحضور مديري الفروع, وذلك بمقر فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة بمدينة جدة.ورحب معالي رئيس ديوان المراقبة في بداية الاجتماع بالحضور، مؤكداً أهمية دور ديوان المراقبة العامة في تنفيذ سياسات الدولة للإصلاح وإحكام الرقابة على الأموال العامة، وترشيد الإنفاق، والقضاء على الفساد، والإسهام في رفع كفاءة الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان, والعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من الهدر المالي.وأشاد معاليه بالجهود التي بذلها موظفو الديوان خلال الفترة السابقة التي أثمرت عن تحصيل مبالغ كبيرة لخزينة الدولة، حاثاً الجميع على مواصلة أعمالهم وجهودهم في سبيل تعزيز دور الديوان، وخدمة الوطن من خلاله، وتحقيق طموحات القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الديوان ماض في خططه الخاصة برفع كفاءة موظفيه وتأهيلهم من خلال الحاقهم بالدورات التدريبية اللازمة داخل المملكة وخارجها.إثر ذلك, بدأت أعمال الاجتماع ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وخطط إدارات الديوان للفترة المقبلة من العام المالي الحالي، واتخذ بشأنها عدد من التوصيات الهامة.من جهة أخرى، حضر معالي الدكتور العنقري الحفل الذي أقامه الديوان لتكريم منسوبيه المحالين على التقاعد لهذا العام 1440هـ, حيث ألقى معاليه كلمة بهذه المناسبة أشاد فيها بالجهود المخلصة التي بذلها الزملاء المتقاعدون في أداء المهام والواجبات الوظيفية التي كلفوا بها خلال فترة عملهم لخدمة دينهم ووطنهم، وكان لها دوراً بارزاً في تحقيق العديد من المنجزات, معرباً معاليه عن شكره لهم, سائلاً المولى لهم التوفيق.وفي ختام الحفل, كرّم معالي رئيس ديوان المراقبة العامة عددًا من موظفي الديوان المتميزين، الذين كانت لهم جهود متميزة أسفرت عن استعادة مبالغ ضخمة لخزينة الدولة, منوهاً بجهودهم المخلصة، متطلعاً إلى تحقيق نتائج أفضل في المستقبل, وأن تستمر مثل هذه النجاحات من قبل جميع منسوبي الديوان، حيث يأتي هذا التكريم في إطار تشجيع العاملين في الديوان وحثهم على مضاعفة الجهود في سبيل المحافظة على المال العام، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.// انتهى //16:04ت م0066