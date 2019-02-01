ثقافي / وزير الثقافة والاتصال المغربي يعلن عن البرنامج العام للمعرض الدولي للكتاب والنشر
الجمعة 1440/5/26 هـ الموافق 2019/02/01 م واس
الرباط 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واس
أعلن وزير الثقافة والاتصال المغربي محمد الاعرج عن البرنامج العام للدورة 25 للمعرض الدولي للنشر والكتاب ، والذي تستضيفه مدينة الدار البيضاء المغربية في الفترة ما بين 7 و17 فبراير الجاري.
وأوضح الاعرج في تصريح صحفي اليوم بالرباط ، أن المعرض سيشارك فيه حولي 700 عارضاً من 40 دولة ، وسيقدمون للجمهور أكثر من 128 الف عنوان في مختلف العلوم والمعرفة .
وأضاف أن المعرض سينظم خلاله ندوات فكرية وملتقيات ثقافية، وتقديم إصدارات جديدة، وقراءات شعرية، كما سيتم تسليم عدة جوائز في المعرض منها جائزة " الأركانة العالمية للشعر"، وجائزة أبن بطوطة لآدب الرحلة ، علاوة على جائزة القراءة .
// انتهى //
16:26ت م
0069