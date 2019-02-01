الرباط 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسأعلن وزير الثقافة والاتصال المغربي محمد الاعرج عن البرنامج العام للدورة 25 للمعرض الدولي للنشر والكتاب ، والذي تستضيفه مدينة الدار البيضاء المغربية في الفترة ما بين 7 و17 فبراير الجاري.وأوضح الاعرج في تصريح صحفي اليوم بالرباط ، أن المعرض سيشارك فيه حولي 700 عارضاً من 40 دولة ، وسيقدمون للجمهور أكثر من 128 الف عنوان في مختلف العلوم والمعرفة .وأضاف أن المعرض سينظم خلاله ندوات فكرية وملتقيات ثقافية، وتقديم إصدارات جديدة، وقراءات شعرية، كما سيتم تسليم عدة جوائز في المعرض منها جائزة " الأركانة العالمية للشعر"، وجائزة أبن بطوطة لآدب الرحلة ، علاوة على جائزة القراءة .// انتهى //16:26ت م0069