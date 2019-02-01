الرياض 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسوزع ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد في الجناح السعودي المشارك في فعاليات الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019م، أكثر من 10 آلاف نسخة من المصحف الشريف من إصدار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، والعديد من إصدارات الوزارة المتنوعة.ويأتي ذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لخدمة الإسلام والمسلمين في مختلف دول العالم، ونشر العقيدة الصحيحة، وبيان ما يتعلق بها مما ينعكس إيجابياً على المسلمين والمسلمات.وأوضح مسؤولو ركن الإسلامية بالجناح السعودي أن مشاركة الوزارة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل زوار المعرض ورواده من مختلف المراحل العمرية، خاصة في فترة الذروة بين الـ 12 ظهراً حتى 5 عصراً، كما أن زوار المعرض ورواده يحرصون على التجول في جناح المملكة عموماً، وركن الوزارة خصوصاً، حيث يوفر لهم كماً كبيراً من الإصدارات التي يعسر عليهم الحصول عليها.// انتهى //16:42ت م0072