تونس 26 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واستلقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم رسالة شفهية من نظيره الفلسطيني محمود عباس .وقام بنقل الرسالة مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية رئيس دائرة شؤون المغتربين نبيل شعث أثناء لقاءه اليوم بالرئيس التونسي .وأفادت الرئاسة التونسية في بيان لها ، أن الرئيس السبسي أكد خلال اللقاء بأنّ القضية الفلسطينية ستكون في صدارة اهتمام القمة العربية التي ستعقد في تونس أواخر شهر مارس القادم ، مشيراً إلى أن تونس لن تدّخر أيّ جهد من أجل إبلاغ الحق الفلسطيني والدفاع عنه في العالم لا سيما في أفق ترشح تونس للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي .من جانبه أعرب مستشار الرئيس الفلسطيني وفق ذات البيان عن أمله في أن تسهم القمة العربية القادمة بتونس في إعطاء دفع جديد للقضية الفلسطينية وإعادتها إلى صدارة الاهتمام العربي باعتبارها قضية العرب المركزية.// انتهى //16:54ت م0073