رام الله 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسقمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري، مما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع .وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القرية ، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت خلال ملاحقتها المتظاهرين، فور وصولهم أراضيهم المصادرة في القرية، ما أدى لإصابة عشرات منهم بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا من قبل طواقمالهلال الأحمر الفلسطيني، ولاحقتهم في الحقول لمحاولة اعتقالهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.//انتهى //16:56ت م0074