جنيف 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تدهور اوضاع النازحين المدنيين بسبب تصاعد القتال في شمال شرق سوريا، داعية للسماح بوصول المساعدات بدون عوائق للمدنيين.وقال المتحدث أندريه ماهيسيتش في تصريح صحفي : إن المفوضية تستجيب حالياً لاحتياجات النازحين الذين يصلون إلى مخيم الحول في شمال الحسكة ، وتقدم لهم مواد الاغاثة والماوي، معربة عن قلقها إزاء سلامة المدنيين المحاصرين والفارين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش " الإرهابي " في جيب حاجين في دير الزُّور .وأوضحت المسؤولة الأممية أن الوافدون الجدد أفادوا عن أعمال قتالية عنيفة وخسائر فادحة في صفوف المدنيين، مما نتج عنها إصابات في أماكن مختلفة، وفي أمكان يصعب الحصول على الإمدادات الطبية والغذائية فيها، مشيرة إلى أن التنظيمات الارهابية عملت على تدمير البنية التحتية ، ومنع العائلات من المغادرة .الجدير بالذكر أن عدد سكان مخيم الحول تضاعف نتيجة فرار حوالي 10 آلاف شخص الأسبوع الماضي من منطقة القتال في حاجين، ليرتفع بذلك عدد الفارين منذ تصاعد القتال في أوائل ديسمبر إلى 23 الف شخصاً .// انتهى //17:06ت م0075