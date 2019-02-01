الرياض 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واستنطلق غدًا الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بثلاث مباريات ويقص شريط لقاءات المرحلة فريقي القادسية والفيحاء حينما يلتقيان على "استاد الأمير سعود بن جلوي" في الخبر تمام الساعة الـ3.20 مساءً، ويحتل القادسية المركز الـ11 وفي رصيده 20 نقطة، فيما يقف منافسه الفيحاء في المركز الـ14 بعد ان جمع خلال 17 جولة 15 نقطة.ويستضيف عند الـ6.15 مساءً فريق الباطن نظيره الأهلي على " معلب الباطن"، صاحب الأرض الذي يمتلك 18 نقطة في المركز الـ12، بينما أضاف الأهلي إلى رصيده 30 نقطة جعلت منه في المركز الرابع.وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، يحل النصر ضيفًا على التعاون في اللقاء الذي تنطلق صافرة بدايته الساعة الـ8.15 مساءً، حيث يحتل التعاون المركز السادس برصيد 26 نقطة ، في وقت يحتل النصر المركز الثاني بـرصيد 37 نقطة.وتستكمل مواجهات الأسبوع الـ18 بعد غد الأحد عندما يستضيف فريق الفيصلي نظيره الحزم على ملعب "مدينة المجمعة الرياضية" عند الساعة الـ3.40 مساءً، الفيصلي صاحب المركز الثامن يملك في رصيده 24 نقطة، أما الحزم فجمع 16 نقطة يقف بها في المركز الـ13 في سلم الترتيب.وفي تمام الساعة الـ8.15 مساءً يحل فريق الاتفاق ضيفاً على أحد في "استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز" بالمدينة المنورة، يدخل الضيوف المواجهة وهم في المركز السابع بـ26 نقطة، فيما يبدأ أحد اللقاء وهو في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.وتختتم الجولة بثلاث مباريات يوم الأثنين المقبل، إذ يلاقي الهلال ضيفه الفتح على "ملعب جامعة الملك سعود" بالرياض الساعة الـ6.20 مساءً، ويتصدر الهلال ترتيب المسابقة بـ40 نقطة، بينما يحتل فريق الفتح المركز التاسع بـ22 نقطة.ويلتقي فريق الشباب نظيره الرائد على ملعب "مدينة المجمعة الرياضية" عند الساعة الـ6.25 مساءً، وبـ33 نقطة يتمركز فريق الشباب في المرتبة الثالثة، في حين يملك الرائد 22 نقطة في المركز العاشر.وعلى "استاد الملك عبدالعزيز" بالشرائع، يستضيف الوحدة فريق الاتحاد، وجمع الوحدة 28 نقطة يقف بها في المركز الخامس، فيما يدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الـ15 بـ10 نقاط.// انتهى //18:13ت م0083