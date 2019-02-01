الرياض 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز للناشئين لكرة القدم تحت 17 عامًا، بإقامة 6 مباريات جمعت الشباب مع الأهلي، والقادسية مع الهلال، والاتفاق مع الاتحاد، وهجر مع الوحدة، والفتح مع التسامح.وعلى ملعبه بالرياض، تعادل الشباب أمام ضيفه الأهلي بدون أهداف، ليرفع الشباب رصيده لـ 23 نقطة في المركز السابع، فيما عزز الأهلي صدارته برصيد 42 نقطة.وحقق الهلال فوزًا على مضيفه القادسية بنتيجة 2 - 1 رافعًا رصيده لـ 33 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد القادسية عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الاتفاق مع الاتحاد، ليرفع الاتفاق رصيده لـ 31 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد الاتحاد لـ 40 نقطة في المركز الثالث.وحقق هجر فوزًا على ضيفه الوحدة بنتيجة 2 - 1 رافعًا رصيده لـ 22 نقطة في المركز التاسع فيما توقف رصيد الوحدة عند 25 نقطة في المركز السادس ، وتغلب الفتح على ضيفه التسامح بنتيجة 3 - 2 رافعًا رصيده لـ 23 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد التسامح عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.وفاز فريق الخليج على الباطن بنتيجة 2-0، رافعًا رصيده لـ 10 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد الباطن عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.وكانت منافسات الجولة انطلقت أمس الخميس بإقامة لقاء وحيد جمع الجيل مع النصر، وحسمه النصر بالفوز 2 - 0 رافعًا رصيده لـ 41 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الجيل عند 17 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //18:18ت م0085